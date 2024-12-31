Дюков об «Авангарде»: «Ситуация в команде улучшается – это видно по результатам. Важно подготовиться к плей-офф, именно там разыгрывается главный трофей»

Александр Дюков высказался о ситуации в «Авангарде».

Возглавляемая президентом РФС компания «Газпром нефть» – ключевой спонсор омского клуба, выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Авангард» завершил календарный год на 7-м месте в Восточной конференции с 39 очками в 39 играх. По ходу сезона команду возглавил новый тренер – канадец Ги Буше.

«Ситуация в команде улучшается – это видно по результатам. Но значительная часть сезона еще впереди. Важно подготовиться к плей-офф. Потому что главный трофей разыгрывается именно в плей-офф, а пока идет регулярный чемпионат.

Определен бюджет клуба на этот сезон – клуб работает в его рамках. Что касается бюджета на следующий сезон, то давайте закончим нынешний, и тогда уже будет принято решение по следующему.

На финансирование может влиять много факторов. Например, решение КХЛ в отношении потолка зарплат и другие вводные», – сказал Дюков.