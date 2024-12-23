Кожевников о Задорове: «Все ждал, что после выборов в США он начнет цитировать не CNN, а Маска. Но нет – молчит. Может, перестал страдать инфантилизмом. Или тяжело слезть с пропаганды»
Александр Кожевников высказался о том, что Никита Задоров не говорит о политике.
– Как в целом оцените нашу политику в хоккее?
– Более-менее нормально. Очень рад, что в хоккее у Гашека нет последователей.
Я все ждал, что защитник «Бостона» Задоров после выборов в США переобуется в генеральной линии – и начнет цитировать не CNN, а Илона Маска. Но нет – парень молчит.
Может, потому, что тяжело слезть с пропаганды. Другой вариант: плохо играет – и он, и его клуб. А может, перестал страдать инфантилизмом, повзрослел. В общем в хоккее у нас все более-менее нормально, – считает двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем