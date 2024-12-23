Кожевников о Задорове: «Все ждал, что после выборов в США он начнет цитировать не CNN, а Маска. Но нет – молчит. Может, перестал страдать инфантилизмом. Или тяжело слезть с пропаганды»

Александр Кожевников высказался о том, что Никита Задоров не говорит о политике.

– Как в целом оцените нашу политику в хоккее?

– Более-менее нормально. Очень рад, что в хоккее у Гашека нет последователей.

Я все ждал, что защитник «Бостона » Задоров после выборов в США переобуется в генеральной линии – и начнет цитировать не CNN, а Илона Маска. Но нет – парень молчит.

Может, потому, что тяжело слезть с пропаганды. Другой вариант: плохо играет – и он, и его клуб. А может, перестал страдать инфантилизмом, повзрослел. В общем в хоккее у нас все более-менее нормально, – считает двукратный олимпийский чемпион.