Маккиннон, Драйзайтль, Маркстрем – три звезды декабря в НХЛ
Россияне не вошли в тройку лучших игроков НХЛ в декабре.
Третьей звездой месяца был назван вратарь «Нью-Джерси» Якоб Маркстрем. В 10 матчах его команда одержала 8 побед, швед дважды сохранил ворота в неприкосновенности, в среднем он отражал 93,7% бросков. Его подробная статистика – здесь.
Второй звездой по итогам декабря 2024 года стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Немец набрал 24 (10+14) очка в 13 играх. Его подробная статистика – здесь.
Первой звездой выбрали нападающего «Колорадо» Нэтана Маккиннона. Канадец провел 13 матчей и набрал 25 (7+18) очков. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт НХЛ
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