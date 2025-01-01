Маккиннон, Драйзайтль, Маркстрем – три звезды декабря в НХЛ

Россияне не вошли в тройку лучших игроков НХЛ в декабре.

Третьей звездой месяца был назван вратарь «Нью-Джерси » Якоб Маркстрем . В 10 матчах его команда одержала 8 побед, швед дважды сохранил ворота в неприкосновенности, в среднем он отражал 93,7% бросков. Его подробная статистика – здесь .

Второй звездой по итогам декабря 2024 года стал форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль . Немец набрал 24 (10+14) очка в 13 играх. Его подробная статистика – здесь .

Первой звездой выбрали нападающего «Колорадо » Нэтана Маккиннона . Канадец провел 13 матчей и набрал 25 (7+18) очков. Его подробная статистика – здесь .