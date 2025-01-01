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Маккиннон, Драйзайтль, Маркстрем – три звезды декабря в НХЛ

Россияне не вошли в тройку лучших игроков НХЛ в декабре.

Третьей звездой месяца был назван вратарь «Нью-Джерси» Якоб Маркстрем. В 10 матчах его команда одержала 8 побед, швед дважды сохранил ворота в неприкосновенности, в среднем он отражал 93,7% бросков. Его подробная статистика – здесь.

Второй звездой по итогам декабря 2024 года стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Немец набрал 24 (10+14) очка в 13 играх. Его подробная статистика – здесь.

Первой звездой выбрали нападающего «Колорадо» Нэтана Маккиннона. Канадец провел 13 матчей и набрал 25 (7+18) очков. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт НХЛ
logoНэтан Маккиннон
logoЛеон Драйзайтль
logoЯкоб Маркстрем
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