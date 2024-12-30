Драйзайтль сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 55 очков против 60. Кучеров с 54 идет на 3-м месте, Макдэвид с 52 – на 5-м

Леон Драйзайтль сократил отставание от Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Эдмонтона » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (3:5).

На счету 29-летнего немецкого форварда стало 55 (26+29) очков в 36 играх. Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров лиги, сократив отставание от лидирующего Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (60 в 37, 14+46) до 5 баллов.

Также в топ-5 идут форварды Никита Кучеров («Тампа », 54 в 32, 17+37, сегодня – гол в ворота «Монреаля»), Микко Рантанен («Колорадо », 53 в 37, 20+33) и пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 52 в 33, 15+37, сегодня – 2 передачи в матче с «Дакс»).