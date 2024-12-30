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  • Драйзайтль сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 55 очков против 60. Кучеров с 54 идет на 3-м месте, Макдэвид с 52 – на 5-м
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Драйзайтль сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 55 очков против 60. Кучеров с 54 идет на 3-м месте, Макдэвид с 52 – на 5-м

Леон Драйзайтль сократил отставание от Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (3:5). 

На счету 29-летнего немецкого форварда стало 55 (26+29) очков в 36 играх. Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров лиги, сократив отставание от лидирующего Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (60 в 37, 14+46) до 5 баллов. 

Также в топ-5 идут форварды Никита КучеровТампа», 54 в 32, 17+37, сегодня – гол в ворота «Монреаля»), Микко Рантанен («Колорадо», 53 в 37, 20+33) и пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 52 в 33, 15+37, сегодня – 2 передачи в матче с «Дакс»).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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