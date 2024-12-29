Кучеров набрал 1+2 с «Рейнджерс», забросив 16-ю шайбу в сезоне. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 53 очками в 31 игре

Никита Кучеров набрал 1+2 с «Рейнджерс», забросив 16-ю шайбу в сезоне.

Форвард «Тампы » открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (6:2), а также дважды ассистировал партнерам.

В активе 31-летнего россиянина стало 53 (16+37) очка в 31 игре в текущем сезоне.

Он делит 2-е место в гонке бомбардиров с Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон », 53 в 35, 24+29) и Микко Рантаненом («Колорадо », 53 в 37, 20+33). Лидирует форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (60 в 37, 14+46).

Сегодня Кучеров (19:55, 5:34 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 5 бросками в створ и 1 блоком, а также допустил 2 потери.