Гущин включен в основной состав «Сан-Хосе» на момент открытия сезона НХЛ. Он набрал 9 очков в 4 играх на предсезонке

Даниил Гущин включен в основной состав «Сан-Хосе» .

22-летний форвард вошел в список из 23 игроков «Шаркс» – основной состав команды на момент открытия сезона.

Россиянин набрал 9 (1+8) очков в 4 выставочных матчах и разделил первое место среди лучших бомбардиров предсезонки НХЛ с Мэтью Барзэлом из «Айлендерс».

В двух предыдущих сезонах Гущин в общей сложности провел 6 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 4 (2+2) балла.

Первый матч в новом сезоне «Сан-Хосе» проведет дома против «Сент-Луиса» 10 октября (начало по московскому времени – 11 октября в 05:30).

Добавим, что в «список 23» калифорнийского клуба вошел еще один россиянин – форвард Клим Костин. Защитник Шакир Мухамадуллин и форвард Игорь Чернышов находятся в неактивном списке из-за травм.