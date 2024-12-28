Маккиннон набрал 0+3 в матче с «Ютой» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 60 очков в 37 играх, у Рантанена – 53 в 37
Нэтан Маккиннон набрал 0+3 с «Ютой» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.
Форвард «Колорадо» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (4:1).
29-летний канадец первым в сезоне достиг отметки 60 очков – у него 14 шайб и 46 результативных передач в 37 играх.
Маккиннон увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги. На втором месте идет его одноклубник Микко Рантанен с 53 (20+33) баллами в 37 играх (сегодня – один гол).
На третьем месте идет форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (52 балла в 34 играх, 24+28). Четвертое место делят форварды Никита Кучеров («Тампа», 50 очков в 30 играх, 15+35) и Кирилл Капризов («Миннесота», 50 в 34, 23+27, пропустил матч с «Далласом» из-за травмы).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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