  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рыбин об Овечкине и рекорде Гретцки: «Нестрашно, если вершина будет достигнута уже в следующем сезоне. Травма травмой, но видно, что Саша в хорошем накате и скорости, даже партнерам напихал»
0

Рыбин об Овечкине и рекорде Гретцки: «Нестрашно, если вершина будет достигнута уже в следующем сезоне. Травма травмой, но видно, что Саша в хорошем накате и скорости, даже партнерам напихал»

Максим Рыбин высказался о том, когда Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки.

Российский форвард «Вашингтона» забросил 870-ю шайбу в НХЛ в матче с «Детройтом» (2:4). До повторения рекорда Гретцки осталось 24 гола.

«Во-первых, сам Овечкин – профессионал! Во-вторых, он работает под руководством профессионалов. Саша хорошее движение показал, травма травмой, но видно, что он в хорошем накате и скорости. Даже успел партнерам напихать немножко (смеется).

Рекорд Гретцки? Наверное, хотелось бы, чтобы Овечкин достиг своей цели в этом сезоне, но и в следующем сезоне эта цель вполне может покориться. Считаю, это совсем не критично. У Александра уже 17 голов, еще 24 осталось – это 41 уже суммарно будет. Достаточно прилично! Отличный результат даже в таком возрасте. 

Повторюсь, нестрашно, если вершина будет достигнута уже в следующем сезоне. Но, конечно, будем ждать в этом! Играть еще больше половины матчей от всей регулярки, этого в принципе может хватить – надо в каждой второй игре забивать. Учитывая время на льду и игру в большинстве, а также форму, думаю, к концу чемпионата вполне по силам добраться до заветной цели», – сказал бывший форвард СКА Максим Рыбин.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Советский спорт
logoУэйн Гретцки
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoСоветский спорт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кожевников о критике Кузнецова: «Мусолить так великого человека... Приятно, что он вернулся в КХЛ, сколько внес для вас, журналистов, интриг. Но так у нас заведено – или восхищаются, или дерьмом поливают»
740 минут назад
МЧМ-2025. Канада встретится с США, Казахстан против Швейцарии, Швеция сыграет с Чехией
6сегодня, 14:54
НХЛ. «Вашингтон» и «Бостон» начнут матч в 20:30, «Чикаго» и «Сент-Луис» проведут Зимнюю классику, «Филадельфия» в гостях у «Сан-Хосе»
58сегодня, 14:00
Владислав Третьяк: «В России любят хоккей – у нас президент играет. Будем делать все, чтобы быстрее вернуться на международную арену и снова прославить нашу страну. Это наша гордость»
51сегодня, 13:33
Генменеджер «Ванкувера» о возможности обмена Петтерссона: «Сказал бы, что возможно все. Элиасу нужно повзрослеть»
18сегодня, 13:10
Евгений Ловчев: «Россия мечтает, чтобы Овечкин побил рекорд и оставил свою фамилию на долгое время в истории Америки, учитывая политическую ситуацию»
71сегодня, 12:31
Рябкин может вернуться в «Динамо» в следующем сезоне, заявил Сопин: «Отъезд в Америку больше для того, чтобы спасти сезон и попытаться уйти повыше на драфте»
7сегодня, 12:21
Тэйвс не исключил возвращение в НХЛ: «В глубине души не чувствую, что моя карьера завершена. Сделаю все, что в моих силах»
5сегодня, 11:55
Старков о недопонимании с Ротенбергом в СКА: «Раз я провел 30 игр за сезон, значит, что-то такое было. Когда не играешь, то жаль, будто теряешь время для развития карьеры»
8сегодня, 11:21
Селебрини о борьбе за «Колдер Трофи»: «Людям интересно следить за этим и сравнивать. Но я хочу перестать проигрывать. Эти вещи не влияют на меня»
3сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
ГКС «Тыхы» выиграл Кубок Польши, победив ГКС «Ястшембе» в финале. ГКС «Катовице» и «Уния» Освенцим выбыли в полуфиналах
25 минут назадФото
Панарин набрал 109 очков за календарный 2024 год – это третий показатель в истории «Рейнджерс»
сегодня, 13:55
Хеллибак провел 9 сухих матчей за календарный год. Такого в НХЛ не было с 2015-го – тогда это удалось Прайсу и Дубнику
2сегодня, 13:50
«Фрибур» впервые выиграл Кубок Шпенглера, обыграв «Штраубинг» (7:2)
5сегодня, 13:40
Бобровский делит второе место по матчам в истории «Флориды» с Ванбисбруком (268). Рекорд у Луонго – 572
сегодня, 13:31
Зарипов назвал Мозякина лучшим представителем российского хоккея в 2024 году: «Он встал на тренерский мостик – и «Металлург» победил»
2сегодня, 12:41
Щитов о Карпухине: «Сложно что-либо говорить про перспективы игроков, приходящих в систему СКА. Неизвестно, как они там раскроются»
3сегодня, 11:45
Журналист Серавалли о «Рейнджерс»: «Эта команда распалась, когда Друри направил письмо о готовности к обменам. С тех пор они не показывают результатов»
2сегодня, 11:30
Алексей Морозов: «КХЛ прогрессирует с каждым днем. Год получился успешным и ярким – как с точки зрения хоккея, так и в плане проектов и развития лиги»
1сегодня, 10:05
Лавиолетт про 3:5 от «Флориды»: «Рейнджерс» сделали достаточно, чтобы выиграть, и достаточно, чтобы проиграть. Есть разочарование – сделали больше хорошего, чем плохого»
2сегодня, 08:55
Рекомендуем