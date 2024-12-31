Рыбин об Овечкине и рекорде Гретцки: «Нестрашно, если вершина будет достигнута уже в следующем сезоне. Травма травмой, но видно, что Саша в хорошем накате и скорости, даже партнерам напихал»

Максим Рыбин высказался о том, когда Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки.

Российский форвард «Вашингтона » забросил 870-ю шайбу в НХЛ в матче с «Детройтом» (2:4). До повторения рекорда Гретцки осталось 24 гола.

«Во-первых, сам Овечкин – профессионал! Во-вторых, он работает под руководством профессионалов. Саша хорошее движение показал, травма травмой, но видно, что он в хорошем накате и скорости. Даже успел партнерам напихать немножко (смеется).

Рекорд Гретцки? Наверное, хотелось бы, чтобы Овечкин достиг своей цели в этом сезоне, но и в следующем сезоне эта цель вполне может покориться. Считаю, это совсем не критично. У Александра уже 17 голов, еще 24 осталось – это 41 уже суммарно будет. Достаточно прилично! Отличный результат даже в таком возрасте.

Повторюсь, нестрашно, если вершина будет достигнута уже в следующем сезоне. Но, конечно, будем ждать в этом! Играть еще больше половины матчей от всей регулярки, этого в принципе может хватить – надо в каждой второй игре забивать. Учитывая время на льду и игру в большинстве, а также форму, думаю, к концу чемпионата вполне по силам добраться до заветной цели», – сказал бывший форвард СКА Максим Рыбин.