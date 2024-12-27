Тертышный заработает около 10 млн рублей в «Торпедо» до конца сезона (Metaratings)
Стало известно, сколько заработает Никита Тертышный.
Форвард «Трактора» ранее в результате обмена стал игроком «Торпедо».
Оклад игрока в нижегородском клубе до конца нынешнего сезона составит около 10 млн рублей, сообщает Metaratings.ru.
В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ 26-летний форвард набрал 12 (6+6) очков в 37 матчах за «Трактор» при полезности «плюс 3».
Всего в лиге Тертышный провел 213 матчей, в которых заработал 96 (45+51) баллов за результативность.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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