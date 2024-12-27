Тертышный заработает около 10 млн рублей в «Торпедо» до конца сезона (Metaratings)

Стало известно, сколько заработает Никита Тертышный.

Форвард «Трактора» ранее в результате обмена стал игроком «Торпедо».

Оклад игрока в нижегородском клубе до конца нынешнего сезона составит около 10 млн рублей, сообщает Metaratings.ru.

В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ 26-летний форвард набрал 12 (6+6) очков в 37 матчах за «Трактор» при полезности «плюс 3».

Всего в лиге Тертышный провел 213 матчей, в которых заработал 96 (45+51) баллов за результативность.