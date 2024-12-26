Костюченок о 4:5 с «Салаватом»: «Хорошая игра в исполнении «Амура». Могли забить в овертайме» 

Виктор Костюченок оценил поражение «Амура» от «Салавата Юлаева» (4:5 ОТ).

«Интересная, обоюдоострая игра, особенно для болельщиков. Доиграли до овертайма. В нем могли забить мы, а забил соперник. Хорошая была игра в нашем исполнении.

Что улучшили по сравнению с прошлым матчем [с «Салаватом » – 0:3]? Забили четыре. По содержанию, реализация моментов у нас стало лучше, а так мы играли в свою игру.

Выбор в пользу Шаймарданова? Решили на будущее воспитывать молодых вратарей. Мэтт [Джарасик] получил микротравму, поэтому доверили ворота Дамиру. Может быть, переволновался дома немножко. Пара голов была нелепых», – сказал и.о. тренера «Амура ».