Костюченок о 4:5 с «Салаватом»: «Хорошая игра в исполнении «Амура». Могли забить в овертайме»
Виктор Костюченок оценил поражение «Амура» от «Салавата Юлаева» (4:5 ОТ).
«Интересная, обоюдоострая игра, особенно для болельщиков. Доиграли до овертайма. В нем могли забить мы, а забил соперник. Хорошая была игра в нашем исполнении.
Что улучшили по сравнению с прошлым матчем [с «Салаватом» – 0:3]? Забили четыре. По содержанию, реализация моментов у нас стало лучше, а так мы играли в свою игру.
Выбор в пользу Шаймарданова? Решили на будущее воспитывать молодых вратарей. Мэтт [Джарасик] получил микротравму, поэтому доверили ворота Дамиру. Может быть, переволновался дома немножко. Пара голов была нелепых», – сказал и.о. тренера «Амура».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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