«Кузня» подписала экс-форварда «Адмирала» Соколова и экс-нападающего «Сибири» Овчинникова
Дмитрий Соколов и Дмитрий Овчинников продолжат карьеры в ВХЛ.
Новокузнецкий «Металлург» сообщил о подписании контрактов с двумя нападающими.
Дмитрий Соколов ранее в этом сезоне выступал за «Нефтехимик» и «Адмирал», а Дмитрий Овчинников – за «Сибирь».
Соколов провел 8 матчей за дальневосточников и 6 игр за нижнекамцев, набрав 3 (1+2) очка в общей сложности. Овчинников не отметился результативными действиями в 7 матчах.
В текущем чемпионате ВХЛ «Металлург» находится на восьмой позиции в таблице, набрав 52 очка в 37 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Металлург» Новокузнецк
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