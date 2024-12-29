«Кузня» подписала экс-форварда «Адмирала» Соколова и экс-нападающего «Сибири» Овчинникова

Дмитрий Соколов и Дмитрий Овчинников продолжат карьеры в ВХЛ.

Новокузнецкий «Металлург» сообщил о подписании контрактов с двумя нападающими.

Дмитрий Соколов ранее в этом сезоне выступал за «Нефтехимик» и «Адмирал », а Дмитрий Овчинников – за «Сибирь ».

Соколов провел 8 матчей за дальневосточников и 6 игр за нижнекамцев, набрав 3 (1+2) очка в общей сложности. Овчинников не отметился результативными действиями в 7 матчах.

В текущем чемпионате ВХЛ «Металлург» находится на восьмой позиции в таблице, набрав 52 очка в 37 матчах.