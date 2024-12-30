Шашков об уходе из «Сибири»: «Не договорились по финансам. Шансы остаться были. Я ждал, какое решение примет руководство: продавать или договариваться»

Никита Шашков высказался о своем уходе из «Сибири».

В декабре новосибирский клуб обменял права на 25-летнего нападающего в «Автомобилист ». Игрок выступал за «Сибирь » с 2018 года.

– Были ли какие-то контрактные договоренности со старым менеджментом команды?

– Нет, не было обсуждений. Было непонятно по руководству.

– В каком основном вопросе вы не сошлись с новым руководством?

– Не могли договориться по финансам.

– Все это время сохранялась вероятность, что вы останетесь в клубе, или в какой-то момент случилась точка невозврата?

– Шансы были. Я ждал, какое решение примет руководство: продавать или договариваться, я был готов договариваться, – сказал Шашков .