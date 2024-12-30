Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Сборная Канады сыграет со «Штраубингом», «Давос» против «Фрибура»

В швейцарском Давосе проходит 96-й розыгрыш Кубка Шпенглера.

Кубок Шпенглера

1/2 финала

Сборная Канады – Штраубинг Германия – 17:15

В составе сборной Канады в основном выступают представители АХЛ и швейцарской лиги. Также в состав вошли Мэттью Ирвин и Сэм Ганье.

Фрибур Швейцария – Давос Швейцария – 22:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.