Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Сборная Канады сыграет со «Штраубингом», «Давос» против «Фрибура»
В швейцарском Давосе проходит 96-й розыгрыш Кубка Шпенглера.
1/2 финала
Сборная Канады – Штраубинг Германия – 17:15
В составе сборной Канады в основном выступают представители АХЛ и швейцарской лиги. Также в состав вошли Мэттью Ирвин и Сэм Ганье.
Фрибур Швейцария – Давос Швейцария – 22:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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