Сборная Канады обыграла «Давос» (6:2) в первом матче на Кубке Шпенглера. Галлан – тренер команды, Сэм Ганье – капитан, Юдон сделал дубль

Сборная Канады обыграла «Давос» (6:2) в первом матче на Кубке Шпенглера.

В Давосе стартовал очередной розыгрыш турнира.

Сборная Канады обыграла «Давос» (6:2) в своем первом матче. Автором победной шайбы стал форвард «Онтарио Рейн» Шарль Юдон , сделавший в итоге дубль.

Отметим, что канадцев на турнире возглавляет экс-тренер «Флориды», «Вегаса» и «Рейнджерс» Жерар Галлан , а капитаном команды является бывший нападающий «Эдмонтона» и других клубов НХЛ Сэм Ганье.

В другом матче дня чешский «Пардубице » обыграл «Фрибур» (3:2 Б).