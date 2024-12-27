Сборная Канады обыграла «Давос» (6:2) в первом матче на Кубке Шпенглера. Галлан – тренер команды, Сэм Ганье – капитан, Юдон сделал дубль
Сборная Канады обыграла «Давос» (6:2) в первом матче на Кубке Шпенглера.
В Давосе стартовал очередной розыгрыш турнира.
Сборная Канады обыграла «Давос» (6:2) в своем первом матче. Автором победной шайбы стал форвард «Онтарио Рейн» Шарль Юдон, сделавший в итоге дубль.
Отметим, что канадцев на турнире возглавляет экс-тренер «Флориды», «Вегаса» и «Рейнджерс» Жерар Галлан, а капитаном команды является бывший нападающий «Эдмонтона» и других клубов НХЛ Сэм Ганье.
В другом матче дня чешский «Пардубице» обыграл «Фрибур» (3:2 Б).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Кубка Шпенглера
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