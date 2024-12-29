Жамнов о 4:2 с «Витязем»: «Тяжелая игра, удаления сломали ритм. Есть много моментов, где «Спартак» может усилиться. Всех с наступающим»

Алексей Жамнов прокомментировал победу «Спартака» над «Витязем».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился победой красно-белых со счетом 4:2.

– Тяжелая игра. Чуть сломали ритм игры наши удаления. Особенно в третьем периоде сыграли правильно, как просили по заданию. Всех с наступающим Новым годом!

– Последовала ли реакция на то, что вас не устраивало в прошлой игре?

– Есть много моментов, где можем усилить нашу игру. Удаления немного ломают ритм игры, кто‑то сидит, кто‑то играет в меньшинстве. Это мешает.

– Перлини моментально вписался и выполнил игровую установку?

– Он не играл полсезона, для него это было чуть тяжеловато. В целом оставил неплохое впечатление.

– Насколько серьезное повреждение у Порядина?

– Не такая серьезная травма, он мог и сыграть. Но мы решили не рисковать, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .

«Спартак» обыграл «Витязь» – 4:2. Рубцов сделал дубль, у новичка Перлини – ассист