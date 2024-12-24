Кросби о том, что повторил рекорд «Питтсбурга» по передачам: «Я не думаю о своем месте в таких списках. Но встать рядом с Марио – это круто»

Сидни Кросби высказался о том, что повторил рекорд «Питтсбурга» по передачам.

Капитан «Пингвинс» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:3).

Он повторил рекорд «Питтсбурга » по числу результативных передач (1033 в 1308 играх), догнав Марио Лемье (1033 в 915 играх). Они делят 12-е место среди лучших ассистентов в истории лиги.

«Я не думаю о своем месте в таких списках. Но встать рядом с Марио – это круто.

В целом я никогда не задумывался о таких вещах. Я мечтал играть в НХЛ и благодарен судьбе за все эти годы. Это достижение – просто бонус», – сказал Кросби .