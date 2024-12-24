Кросби о том, что повторил рекорд «Питтсбурга» по передачам: «Я не думаю о своем месте в таких списках. Но встать рядом с Марио – это круто»
Сидни Кросби высказался о том, что повторил рекорд «Питтсбурга» по передачам.
Капитан «Пингвинс» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:3).
Он повторил рекорд «Питтсбурга» по числу результативных передач (1033 в 1308 играх), догнав Марио Лемье (1033 в 915 играх). Они делят 12-е место среди лучших ассистентов в истории лиги.
«Я не думаю о своем месте в таких списках. Но встать рядом с Марио – это круто.
В целом я никогда не задумывался о таких вещах. Я мечтал играть в НХЛ и благодарен судьбе за все эти годы. Это достижение – просто бонус», – сказал Кросби.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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