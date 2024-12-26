Кожевников об ударе Кучерова Ткачаку коленом в колено: «Это хоккей, нервы не у всех железные. Кто-то бережет себя, кто-то – нет. Не все же Сталины у нас»

Александр Кожевников оценил удар Никиты Кучерова Мэттью Ткачуку коленом в колено.

«Бывает. Это хоккей. Когда тебя достают, естественно, ты отвечаешь. Это хоккей, нервы не у всех железные. Кто-то бережет себя, кто-то – нет. Не все же Сталины у нас (смеется).

Никита — такой человек, ничего не сделаешь. Но игра его радует, когда он на площадке, когда не удаляется. Болельщики хотят, чтобы он играл», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

В итоге форвард «Тампы » избежал дисквалификации за этот удар .