Роман Ротенберг: «Любой нормальный хоккеист должен уметь играть в футбол – эти виды дополняют друг друга. У нас богатые традиции, много великих футболистов и хоккеистов»

Роман Ротенберг считает, что хоккеисты должны уметь играть в футбол.

Ранее появилась информация , что большая часть опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта.

На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27% выбрали хоккей. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%.

«У нас богатые традиции, много великих футболистов и хоккеистов в истории спорта. Считаю, что эти два вида дополняют друг друга.

Любой нормальный хоккеист должен уметь играть в футбол – как, например, Всеволод Бобров . Это самый яркий пример человека, который играл за сборную СССР по футболу и хоккею. И таких примеров очень много.

У нас многие хоккеисты играют в футбол или в баскетбол – это часть подготовки. Футбол и хоккей близки друг к другу с точки зрения командности и игрового мышления», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .