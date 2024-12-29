Роман Ротенберг: «Любой нормальный хоккеист должен уметь играть в футбол – эти виды дополняют друг друга. У нас богатые традиции, много великих футболистов и хоккеистов»
Ранее появилась информация, что большая часть опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта.
На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27% выбрали хоккей. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%.
«У нас богатые традиции, много великих футболистов и хоккеистов в истории спорта. Считаю, что эти два вида дополняют друг друга.
Любой нормальный хоккеист должен уметь играть в футбол – как, например, Всеволод Бобров. Это самый яркий пример человека, который играл за сборную СССР по футболу и хоккею. И таких примеров очень много.
У нас многие хоккеисты играют в футбол или в баскетбол – это часть подготовки. Футбол и хоккей близки друг к другу с точки зрения командности и игрового мышления», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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