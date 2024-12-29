Беттмэн о своем девизе: «Принимать решения по разумным, а не политическим причинам, и хорошо относиться к людям»
Гэри Беттмэн рассказал о том, что не принимает решения по политическим причинам.
– Что вы считаете своим самым большим достижением?
– Я не оцениваю их, оставляю это другим людям. Хотя, знаете что? Я возьму слова обратно за одним исключением, и это моя семья.
Я женат уже 49 лет. Мы познакомились в колледже и вместе уже 53 года, у меня трое замечательных детей и восемь внуков – это наше с женой самое большое достижение.
– Каков ваш девиз?
– Когда вы что-то решаете, необходимо выполнить домашнюю работу. Нужно принимать решения по разумным причинам, а не по политическим соображениям, и вы должны хорошо относиться к людям, – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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