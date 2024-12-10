НХЛ и профсоюз хоккеистов обсудят повышение потолка зарплат более чем на 5%. Текущий размер – 88 млн долларов
НХЛ готова повысить потолок зарплат.
Коммиссионер лиги Гэри Беттмэн заявил, что с профсоюзом хоккеистов НХЛ проведутся переговоры о повышении потолка зарплат более чем на пять процентов.
Ранее появилась информация, что НХЛ и Ассоциация игроков обсудят повышение потолка зарплат до 95-97 миллионов долларов.
Текущий размер потолка – 88 миллионов долларов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Эллиотта Фридмана
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