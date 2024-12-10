НХЛ и профсоюз хоккеистов обсудят повышение потолка зарплат более чем на 5%. Текущий размер – 88 млн долларов

НХЛ готова повысить потолок зарплат.

Коммиссионер лиги Гэри Беттмэн заявил, что с профсоюзом хоккеистов НХЛ проведутся переговоры о повышении потолка зарплат более чем на пять процентов.

Ранее появилась информация , что НХЛ и Ассоциация игроков обсудят повышение потолка зарплат до 95-97 миллионов долларов.

Текущий размер потолка – 88 миллионов долларов.