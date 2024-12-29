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Овечкин на вопрос о том, был ли 869-й гол в НХЛ самым легким: «В этой лиге всегда трудно забивать. Если хотите попробовать, берите коньки и выходите 5 на 6»

Александр Овечкин ответил на вопрос о том, был ли 869-й гол в НХЛ самым легким.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (5:2), поразив пустые ворота. 

«В этой лиге всегда трудно забивать. Если хотите попробовать, берите коньки и выходите 5 на 6», – сказал форвард «Кэпиталс» с улыбкой. 

39-летний россиянин провел первую игру после травмы, из-за которой пропустил более месяца.

В его активе стало 869 шайб в 1445 играх в рамках регулярок, в том числе 60 – при снятом вратаре у соперника.

Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в пустые ворота, а про общему количеству шайб в рамках регулярок уступает только Уэйну Гретцки (894 в 1487 играх). 

Овечкин вернулся после травмы – и сразу забил! До Гретцки – 25 голов!

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoВашингтон
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