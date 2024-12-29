Овечкин в 1-м матче после травмы: 16-й гол в сезоне, 3 броска и 3 хита за 14:58 с «Торонто». У него 26 очков в 19 играх
Александр Овечкин сыграл первый матч после травмы и забил 16-й гол в сезоне.
Капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).
39-летний россиянин вернулся в состав «Кэпиталс» после перелома малоберцовой кости, из-за которого пропустил более месяца.
Сегодня Овечкин (14:58, 1:19 – в единственном для команды большинстве, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ и 3 силовыми приемами. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
В активе нападающего стало 26 (16+10) очков в 19 играх при полезности «+15».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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