Овечкин в 1-м матче после травмы: 16-й гол в сезоне, 3 броска и 3 хита за 14:58 с «Торонто». У него 26 очков в 19 играх

Александр Овечкин сыграл первый матч после травмы и забил 16-й гол в сезоне.

Капитан «Вашингтона » поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (5:2).

39-летний россиянин вернулся в состав «Кэпиталс» после перелома малоберцовой кости, из-за которого пропустил более месяца.

Сегодня Овечкин (14:58, 1:19 – в единственном для команды большинстве, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ и 3 силовыми приемами. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

В активе нападающего стало 26 (16+10) очков в 19 играх при полезности «+15».

Овечкин забил 869-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 25 шайб