Андрей Назаров: «В КХЛ уже хватает ярких сделок, а наши недруги поняли, что мир стал многополярным. У нас свой путь. Сильных мало кто любит, но все уважают»

Андрей Назаров высказался о теме переходов в КХЛ.

«Идет много напряженной борьбы, почти каждый день мы видим неожиданные результаты.

Конечно, особняком стоит тема дедлайна, запланированного в КХЛ на 27 декабря. Уже сейчас хватает ярких сделок.

Всегда для кого-то переход получается удачным, а для кого-то – нет. Интересно понаблюдать, чей менеджерский состав сработает лучше. Не каждый хоккеист может прижиться, а кто-то расцветет в другом клубе. Концовка сезона обещает получиться жаркой.

Наконец-то наши главные недруги поняли, что мир стал многополярным. Там начали обращать внимание на историческую несправедливость вопроса территорий на своем континенте. Правда, пока только на словах.

Но мы все знаем, что у нас свой путь и своя дорога. Сильных мало кто любит, но все уважают. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.