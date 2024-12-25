Андрей Назаров: «В КХЛ уже хватает ярких сделок, а наши недруги поняли, что мир стал многополярным. У нас свой путь. Сильных мало кто любит, но все уважают»
«Идет много напряженной борьбы, почти каждый день мы видим неожиданные результаты.
Конечно, особняком стоит тема дедлайна, запланированного в КХЛ на 27 декабря. Уже сейчас хватает ярких сделок.
Всегда для кого-то переход получается удачным, а для кого-то – нет. Интересно понаблюдать, чей менеджерский состав сработает лучше. Не каждый хоккеист может прижиться, а кто-то расцветет в другом клубе. Концовка сезона обещает получиться жаркой.
Наконец-то наши главные недруги поняли, что мир стал многополярным. Там начали обращать внимание на историческую несправедливость вопроса территорий на своем континенте. Правда, пока только на словах.
Но мы все знаем, что у нас свой путь и своя дорога. Сильных мало кто любит, но все уважают. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий