  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Назаров: «КХЛ развивается и двигается вперед. В современном мире уважают только сильных. Яркий пример: приезд одного из глав западных государств к нашему национальному лидеру за консультациями»
8

Андрей Назаров: «КХЛ развивается и двигается вперед. В современном мире уважают только сильных. Яркий пример: приезд одного из глав западных государств к нашему национальному лидеру за консультациями»

Андрей Назаров высказался о КХЛ и приезде в Москву премьер-министра Словакии.

«Мы видим много интересных результатов, чувствуется, что восьмерки в обеих конференциях начинают определяться. 27 декабря важный день для всех клубов: дедлайн в КХЛ. Посмотрим, какие сделки будут совершены, жду ярких обменов.

Команды постепенно готовятся к плей-офф, который обещает получиться насыщенным. Лига, безусловно, развивается и двигается вперед, что не может не радовать.

Как мы уже говорили ранее, в современном мире всегда уважают только сильных. Яркий пример: вчерашний приезд одного из руководителей западных государств [премьер-министра Словакии Роберта Фицо] к нашему национальному лидеру за консультациями.

Мы все знаем, что у нас свой путь и своя дорога, который мы обязательно пройдем, объединившись единой семьей. Победа будет за нами», – сказал бывший тафгай и тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoВладимир Путин
Политика
logoЧемпионат.com
logoАндрей Назаров
logoКХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Назаров: «Вся страна и весь мир следили за прямой линией нашего национального лидера. После некоторых ответов у недругов менялся тембр голоса, есть видеоподтверждения»
8220 декабря, 08:01
Андрей Назаров: «Национальный лидер завтра проведет прямую линию, ответит на главные вопросы людей. Важно, что мы едины и сплочены. Победа будет за нами»
2718 декабря, 10:00
Андрей Назаров: «Поздравляю Россию с убедительной победой на КПК. Не обошлось без травм, но это не футбол – здесь настоящая мужская битва. Надо еще больше объединиться вокруг национального лидера»
2516 декабря, 08:15
Андрей Назаров: «Недруги продолжают играть в плохих и хороших. У нас есть противоядие – нужно быть сильными и сплоченными, чтобы двигаться вперед. Победа будет за нами»
1814 декабря, 08:28
Рекомендуем
Главные новости
«Татнефть» увеличила капитал «Ак Барса» со 100 тысяч до 236,9 млн рублей. В 2023-м убыток клуба составил 361,7 млн («Бизнес Online»)
24 минуты назад
Маккиннон набрал 57 очков в 36 матчах и возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с отрывом в 5 баллов. Макдэвид догнал Кучерова и Капризова
1735 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Нью-Джерси», «Флорида» против «Тампы», «Вашингтон» сыграт с «Бостоном», «Питтсбург» – с «Филадельфией»
41 минуту назад
Кожевников о Задорове: «Все ждал, что после выборов в США он начнет цитировать не CNN, а Маска. Но нет – молчит. Может, перестал страдать инфантилизмом. Или тяжело слезть с пропаганды»
6сегодня, 07:34
Каменский о клубе из ОАЭ в КХЛ: «Мечтать не вредно. Со временем – почему бы нет? Будут всемирные, азиатские и другие лиги, думаю»
7сегодня, 06:40
Купер о 2 пропущенных «Тампой» голах в большинстве за 42 секунды: «Я провел более 900 игр в НХЛ и такого не помню. Кто тут, по-вашему, перехватит инициативу?»
6сегодня, 06:25
Потанин о независимости КХЛ от ФХР: «Я бы не стал называть это разрывом. Лига – вторая в мире по мощи и популярности. Сделать ее самостоятельным игроком – умный и прозорливый ход»
8сегодня, 05:50
Кивиранта с хет-триком, Райнхарт с дублем и Кочетков с 2 ассистами и 22 сэйвами в матче с «Рейнджерс» – звезды дня в НХЛ
5сегодня, 05:35
КХЛ. «Сибирь» примет «Адмирал», «Металлург» против «Авангарда», «Салават» сыграет с «Амуром», «Динамо» Москва – с «Ак Барсом»
11сегодня, 05:10
Кожевников о визите боссов «Монреаля» в Петербург: «Каждому клубу КХЛ надо пытаться идти по пути СКА и налаживать народную дипломатию с «подшефными» клубами НХЛ»
18сегодня, 04:50
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Журова: «Если Россию допустят на Олимпиаду, у нас дрим-тим соберется, где сплошь звезды НХЛ – как сборная США по баскетболу. Американцы ждут россиян на ОИ, думаю»
10 минут назад
«Амур» назначил Гальченюка-старшего тренером по развитию игроков
сегодня, 07:22
Крикунов о «Динамо»: «Вратари стали хорошо выполнять свою работу, поэтому пришел результат. Нападение изначально справлялось»
сегодня, 07:10
Форвард «Динамо» Михеев: «Если бы можно было добавить в КХЛ один клуб НХЛ, я бы хотел сыграть против «Тампы». Они здорово играют в атакующий хоккей»
1сегодня, 06:55
Тамбиев о том, что стал жаловаться на логистику: «Глянул на высказывания соперников, которые во Владивосток летают один раз за сезон. И чего нам молчать, чем мы хуже?»
1сегодня, 06:00
«Сиэтл» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 6:22. Клуб идет на 6-м месте в дивизионе
сегодня, 05:25
Дюбуа сделал 2 передачи в 1-м матче против «Лос-Анджелеса» после обмена и помог «Вашингтону» победить: «Это приятно. Особенные ощущения»
2сегодня, 04:35
Форвард «Колорадо» Кивиранта сделал 1-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сиэтлом». В 2020-м его 3 шайбы в 7-й игре плей-офф позволили «Далласу» выбить «Эвеланш»
3сегодня, 03:55
Вратарь «Оттавы» Улльмарк не смог доиграть матч с «Эдмонтоном» из-за болей в спине. У него было 7 побед в 7 предыдущих играх при 96,7% сэйвов
сегодня, 03:25
Грир и Луостаринен забили «Тампе» 2 гола за 42 секунды в одном и том же меньшинстве. Второй стал победным для «Флориды»
4сегодня, 03:10Видео
Рекомендуем