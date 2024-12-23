Андрей Назаров высказался о КХЛ и приезде в Москву премьер-министра Словакии.

«Мы видим много интересных результатов, чувствуется, что восьмерки в обеих конференциях начинают определяться. 27 декабря важный день для всех клубов: дедлайн в КХЛ. Посмотрим, какие сделки будут совершены, жду ярких обменов.

Команды постепенно готовятся к плей-офф, который обещает получиться насыщенным. Лига, безусловно, развивается и двигается вперед, что не может не радовать.

Как мы уже говорили ранее, в современном мире всегда уважают только сильных. Яркий пример: вчерашний приезд одного из руководителей западных государств [премьер-министра Словакии Роберта Фицо] к нашему национальному лидеру за консультациями.

Мы все знаем, что у нас свой путь и своя дорога, который мы обязательно пройдем, объединившись единой семьей. Победа будет за нами», – сказал бывший тафгай и тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.