Василевский отразил 42 из 44 бросков «Рейнджерс» и стал 3-й звездой матча. Победа – 16-я в 27 играх в сезоне

Андрей Василевский отразил 42 из 44 бросков «Рейнджерс» и стал 3-й звездой матча.

Вратарь «Тампы » вышел в старте на матч против клуба из Нью-Йорка (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для 30-летнего россиянина 16-й в 27 играх в текущем сезоне (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,39).