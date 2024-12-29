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  • Василевский отразил 42 из 44 бросков «Рейнджерс» и стал 3-й звездой матча. Победа – 16-я в 27 играх в сезоне
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Василевский отразил 42 из 44 бросков «Рейнджерс» и стал 3-й звездой матча. Победа – 16-я в 27 играх в сезоне

Андрей Василевский отразил 42 из 44 бросков «Рейнджерс» и стал 3-й звездой матча.

Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч против клуба из Нью-Йорка (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для 30-летнего россиянина 16-й в 27 играх в текущем сезоне (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,39).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАндрей Василевский
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
logoРейнджерс
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