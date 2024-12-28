Александр Овечкин: «Это был сложный месяц: тренировки, просмотр игр. Всегда хочется помочь команде победить, теперь настало мое время. Ребята отлично справились без меня»

Александр Овечкин поблагодарил близких за помощь в восстановлении после травмы.

Напомним, форвард «Вашингтона» не играл после перелома малоберцовой кости 19 ноября в игре с «Ютой».

Сегодня стало известно , что Овечкин может сыграть в матче «Вашингтона » против «Торонто».

«Я просто хочу вернуться и играть в хоккей. Это был сложный месяц: тренировки, просмотр игр. Ты всегда хочешь помочь своей команде победить, и теперь настало мое время.

Я много времени проводил в тренажерном зале, на велотренажерах. Весь персонал проделал отличную работу, помогая мне восстановиться... Было тяжело, спасибо моей семье за поддержку.

Ребята отлично справились без меня. Не знаю, в каком состоянии я буду показывать игру сейчас. Тренировки – это одно, а матчи – совсем другое: другая скорость, другая интенсивность. Нужно быть умным и играть правильно», – сказал Александр Овечкин .