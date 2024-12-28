Овечкин сыграет против «Торонто». 2.20 – забросит минимум одну шайбу
Александр Овечкин сыграет против «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» котируется минимальным фаворитом с коэффициентом 2.42. На «Торонто» можно поставить за 2.60, на ничью по итогам трех периодов – за 4.40.
Овечкин котируется одним из самых вероятных авторов гола. На него предлагают 2.20. Если россиянин забросит шайбу или отдаст ассист, сыграет коэффициент 2.30.
Александр сыграет впервые с 19 ноября. Форвард пропустил пять недель из-за перелома ноги
Игра состоится 29 декабря. Начало – в 3:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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