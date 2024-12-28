Терещенко об Овечкине: «Будет в каждой игре забивать, надеюсь. Это не только от Саши зависит, но и от партнеров. Он в форме, думаю»

Алексей Терещенко высказался о результативности Александра Овечкина.

Напомним, форвард «Вашингтона » не играет после перелома малоберцовой кости 19 ноября в игре с «Ютой».

– Реально ли Овечкину принять участие в последних трех матчах [до конца года]?

– Почему нет? Я думаю, что реально.

– Насколько будет выкладываться Овечкин, учитывая восстановление после серьезной травмы?

– Мне кажется, он в каждой игре выкладывается. Вопрос чуть-чуть неправильный. Как он сможет сыграть? Это уже посмотрим. Думаю, что он в форме, готовился.

По крайней мере, мы все профессионалы, знаем, что нужно: сколько времени требуется на восстановление после такой травмы и так далее. Здесь должно быть все нормально.

– Забьет ли Овечкин в первом матче после возвращения?

– Будем смотреть, следить за ним. Как тут можно гадать? Хотелось бы конечно, чтобы он забивал в каждом матче.

– Если судить по той форме, в которой Овечкин был до травмы, то сколько он еще сможет забить в этом сезоне?

– Кто знает? Я надеюсь, что он будет в каждой игре забивать. Здесь не только все от Саши зависит, но и от партнеров, которые тоже помогают ему забивать, – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

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