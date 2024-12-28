Терещенко об Овечкине: «Будет в каждой игре забивать, надеюсь. Это не только от Саши зависит, но и от партнеров. Он в форме, думаю»
Напомним, форвард «Вашингтона» не играет после перелома малоберцовой кости 19 ноября в игре с «Ютой».
– Реально ли Овечкину принять участие в последних трех матчах [до конца года]?
– Почему нет? Я думаю, что реально.
– Насколько будет выкладываться Овечкин, учитывая восстановление после серьезной травмы?
– Мне кажется, он в каждой игре выкладывается. Вопрос чуть-чуть неправильный. Как он сможет сыграть? Это уже посмотрим. Думаю, что он в форме, готовился.
По крайней мере, мы все профессионалы, знаем, что нужно: сколько времени требуется на восстановление после такой травмы и так далее. Здесь должно быть все нормально.
– Забьет ли Овечкин в первом матче после возвращения?
– Будем смотреть, следить за ним. Как тут можно гадать? Хотелось бы конечно, чтобы он забивал в каждом матче.
– Если судить по той форме, в которой Овечкин был до травмы, то сколько он еще сможет забить в этом сезоне?
– Кто знает? Я надеюсь, что он будет в каждой игре забивать. Здесь не только все от Саши зависит, но и от партнеров, которые тоже помогают ему забивать, – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Агент Овечкина об участии форварда в матче с «Торонто»: «Решать будут на месте»
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