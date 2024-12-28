Агент Овечкина об участии форварда в матче с «Торонто»: «Решать будут на месте»

Агент Александра Овечкина ответил на вопрос о здоровье хоккеиста.

Форвард «Вашингтона», напомним, не играет после перелома малоберцовой кости 19 ноября в игре с «Ютой».

– Как себя чувствует Александр? Конец года близко, говорили, что к этому времени он сможет вернуться.

– Он готовится. Выйдет по готовности. Day to day. Больше ничего не смогу прокомментировать.

– Речь идет о «Торонто»?

– Не готов комментировать. Решать будут на месте, – сказал Глеб Чистяков.