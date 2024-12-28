Агент Овечкина об участии форварда в матче с «Торонто»: «Решать будут на месте»
Агент Александра Овечкина ответил на вопрос о здоровье хоккеиста.
Форвард «Вашингтона», напомним, не играет после перелома малоберцовой кости 19 ноября в игре с «Ютой».
– Как себя чувствует Александр? Конец года близко, говорили, что к этому времени он сможет вернуться.
– Он готовится. Выйдет по готовности. Day to day. Больше ничего не смогу прокомментировать.
– Речь идет о «Торонто»?
– Не готов комментировать. Решать будут на месте, – сказал Глеб Чистяков.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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