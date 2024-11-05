Алексей Терещенко: «Овечкин выглядит очень хорошо: стремление, борьба, классно! Орлов – тоже большой молодец»
Алексей Терещенко поделился мнением относительно игры Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» набрал 14 (7+7) очков в 11 матчах регуляного чемпионата НХЛ.
В матче против «Каролины» (2:4) Александр Овечкин забил гол, а защитник «Харрикейнс» Дмитрий Орлов сделал дубль.
«Овечкин выглядит неплохо, даже очень хорошо: стремление, борьба, прям классно выглядит, честно! Орлов тоже большой молодец.
Вторая шайба с перевода в одно касание в дальний угол – здорово получилась!» – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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