Алексей Терещенко: «Овечкин выглядит очень хорошо: стремление, борьба, классно! Орлов – тоже большой молодец»

Алексей Терещенко поделился мнением относительно игры Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона » набрал 14 (7+7) очков в 11 матчах регуляного чемпионата НХЛ .

В матче против «Каролины» (2:4) Александр Овечкин забил гол, а защитник «Харрикейнс» Дмитрий Орлов сделал дубль.

«Овечкин выглядит неплохо, даже очень хорошо: стремление, борьба, прям классно выглядит, честно! Орлов тоже большой молодец.

Вторая шайба с перевода в одно касание в дальний угол – здорово получилась!» – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .