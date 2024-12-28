МЧМ-2025. Казахстан сыграет с Чехией, Латвия против США
Сегодня пройдут очередные матчи группового этапа МЧМ-2025.
Казахстан сыграет с Чехией, Латвия против США.
МЧМ-2025
Группа Б
Группа А
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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