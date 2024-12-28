Квартальнов одержал 500 побед в регулярном чемпионате КХЛ. Его команда обыграла московское «Динамо»

Тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов одержал 500 побед в регулярке КХЛ.

Юбилейной стала игра против московского «Динамо» (1:0).

В ноябре 2021 года Квартальнов достиг отметки в 500 побед в КХЛ , но с учетом плей-офф.

Минское «Динамо» с 47 очками идет 7-м в Западной конференции.