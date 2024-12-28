Квартальнов об 1:0 с «Динамо»: «Минск нахватал удалений, хорошо, что выстояли. Демченко дал нам шанс, забили гол – этого хватило»
Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над московским (1:0).
«Терпеливая игра с нашей стороны. Но нахватали удалений, хорошо, что ребята выстояли, знали, что у соперников хорошее большинство. Демченко дал нам шанс, забили один гол – этого хватило.
Лайл не попал в заявку по семейным обстоятельствам, возможно, он вернется уже к следующему матчу», – сказал тренер «Динамо» Минск.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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