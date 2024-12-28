Вратарь Кареев подписал контракт с «Витязем» до 2026 года
Вратарь Андрей Кареев перешел в «Витязь» .
30-летний голкипер подписал контракт до 31 мая 2026 года.
Сезон Кареев начинал в составе минского «Динамо». В декабре белорусский клуб выставил его на драфт отказов, а потом расторг контракт.
В составе «Динамо» вратарь провел 7 матчей при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,50.
Опубликовано: Sports
Источник: пресс-служба КХЛ
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