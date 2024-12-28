Марнер, Так и Лехконен – звезды дня в НХЛ. Все 3 форварда сделали хет-трики

Митч Марнер, Алекс Так и Арттури Лехконен – звезды дня в НХЛ.

Три форварда с хет-триками стали лучшими игроками по итогам очередного дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Колорадо » Арттури Лехконен с 3 шайбами в ворота «Юты» (4:1). Хет-трик стал для него первым в лиге.

Вторая звезда – форвард «Баффало » Алекс Так с 3 шайбами в ворота «Чикаго» (6:2). Хет-трик стал для него третьим в лиге.

Первая звезда – форвард «Торонто » Митч Марнер , забросивший 3 шайбы подряд в матче с «Детройтом» (5:2). Игра с 3+ голами стала для него третьей в лиге.