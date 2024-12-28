Марнер, Так и Лехконен – звезды дня в НХЛ. Все 3 форварда сделали хет-трики
Митч Марнер, Алекс Так и Арттури Лехконен – звезды дня в НХЛ.
Три форварда с хет-триками стали лучшими игроками по итогам очередного дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Колорадо» Арттури Лехконен с 3 шайбами в ворота «Юты» (4:1). Хет-трик стал для него первым в лиге.
Вторая звезда – форвард «Баффало» Алекс Так с 3 шайбами в ворота «Чикаго» (6:2). Хет-трик стал для него третьим в лиге.
Первая звезда – форвард «Торонто» Митч Марнер, забросивший 3 шайбы подряд в матче с «Детройтом» (5:2). Игра с 3+ голами стала для него третьей в лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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