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Марнер, Так и Лехконен – звезды дня в НХЛ. Все 3 форварда сделали хет-трики

Митч Марнер, Алекс Так и Арттури Лехконен – звезды дня в НХЛ.

Три форварда с хет-триками стали лучшими игроками по итогам очередного дня в лиге. 

Третья звезда – форвард «Колорадо» Арттури Лехконен с 3 шайбами в ворота «Юты» (4:1). Хет-трик стал для него первым в лиге. 

Вторая звезда – форвард «Баффало» Алекс Так с 3 шайбами в ворота «Чикаго» (6:2). Хет-трик стал для него третьим в лиге. 

Первая звезда – форвард «Торонто» Митч Марнер, забросивший 3 шайбы подряд в матче с «Детройтом» (5:2). Игра с 3+ голами стала для него третьей в лиге. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoАрттури Лехконен
logoКолорадо
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