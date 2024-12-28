Дорофеев забил «Сан-Хосе», прервав серию из 11 игр без голов. У него 13+6 в 35 матчах в сезоне

Павел Дорофеев забил «Сан-Хосе», прервав серию из 11 игр без голов.

Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (6:3).

В активе 24-летнего россиянина стало 19 (13+6) очков в 35 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».

Сегодня Дорофеев (11:42, 1:09 – в большинстве, «минус 2») отметился 4 бросками в створ, 2 блоками и 1 перехватом.