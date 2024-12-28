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  • Глава «Авангарда» Кожевников о селекции: «Состав формировался под концепцию Ги Буше. Глубокие изменения были необходимы, чтобы вернуть клуб в число претендентов на чемпионство»
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Глава «Авангарда» Кожевников о селекции: «Состав формировался под концепцию Ги Буше. Глубокие изменения были необходимы, чтобы вернуть клуб в число претендентов на чемпионство»

«Наша команда с начала сезона попала не в самую простую ситуацию, которая потребовала кардинальных изменений.

Было принято решение о поиске нового главного тренера и формировании состава под его видение и концепцию.

Ги Буше – тренер с большим опытом работы в НХЛ, он разделяет мою философию, согласно которой «Авангард» должен играть в атакующий, агрессивный и зрелищный хоккей.

Исходя из концепции тренерского штаба и стратегии развития клуба был принят ряд кадровых изменений, направленных на перестройку всех линий команды. 

Мы благодарим ребят, которые бились за нас, но продолжат свои карьеры в других клубах, желаем им удачи. 

Глубокие изменения в составе были необходимы, чтобы вернуть «Авангард» в число претендентов на чемпионство.

Усиление получили все линии команды. Мы достигли нужной глубины состава. Сейчас тренерский штаб обладает возможностью выбора и методичного формирования звеньев, вся работа нацелена на результат.

По итогу изменений «Авангард» вошел в зону плей-офф и продолжает набирать обороты – это радует. Цели клуба остаются и всегда будут самыми амбициозными», – говорится в заявлении председателя совета директоров омского клуба. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Авангарда»
logoКХЛ
logoГи Буше
Евгений Кожевников
logoАвангард
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