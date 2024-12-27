Двоюродный брат главы «Авангарда» Кожевникова перешел в «Омские Крылья». Размер компенсации – один рубль («Чемпионат»)

Двоюродный брат главы «Авангарда» Кожевникова перешел в «Омские Крылья».

По данным «Чемпионата», форвард Кирилл Кожевников, двоюродный брат главы Совета директоров «Авангарда » Евгения Кожевникова, в результате обмена на денежную компенсацию перешел из «Спартака» в систему омского клуба.

У Кирилла Кожевникова будет односторонний контракт до конца сезона с «Омскими Крыльями», фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ. По информации «Чемпионата», размер денежной компенсации составил один рубль.

25-летний Кожевников провел в «Спартаке» два сезона, набрав одно очко. Ранее он также играл в «Сочи» и «Югре».