Двоюродный брат главы «Авангарда» Кожевникова перешел в «Омские Крылья». Размер компенсации – один рубль («Чемпионат»)
Двоюродный брат главы «Авангарда» Кожевникова перешел в «Омские Крылья».
По данным «Чемпионата», форвард Кирилл Кожевников, двоюродный брат главы Совета директоров «Авангарда» Евгения Кожевникова, в результате обмена на денежную компенсацию перешел из «Спартака» в систему омского клуба.
У Кирилла Кожевникова будет односторонний контракт до конца сезона с «Омскими Крыльями», фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ. По информации «Чемпионата», размер денежной компенсации составил один рубль.
25-летний Кожевников провел в «Спартаке» два сезона, набрав одно очко. Ранее он также играл в «Сочи» и «Югре».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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