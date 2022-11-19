«Хотел бы быть похожим на Александра Кожевникова. Очень приятно играть за «Спартак» с такой фамилией». Кирилл Кожевников после 1-й шайбы в КХЛ
Форвард «Спартака» Кирилл Кожевников хочет быть похожим на Александра Кожевникова.
В матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:4) 23-летний форвард красно-белых забросил свою первую шайбу в лиге.
– Всегда приятно забивать. Был бросок, шайба отскочила от щитка вратаря, я ее добил. Хотелось бы еще, но не вышло. Будем работать дальше.
– Ожидали, что сыграете в дерби с ЦСКА? Все же вы не так еще много матчей за «Спартак» провели.
– Нет большой разницы – ЦСКА или какой‑то другой соперник. Мне неважно, с кем играть.
– «Спартак» с новым тренером прибавил, но обыграть ЦСКА второй раз за неделю вам не удалось. Почему?
– Нам удаления игру подпортили. В равной игре нам чуть‑чуть не повезло.
– Вы не родственник легенде «Спартака» Александру Кожевникову?
– Нет, но, конечно, я знаю, кто это такой. Хотел бы быть на него похожим. Очень приятно играть в хоккей за «Спартак» с такой фамилией.
– А из современных игроков кумир у вас есть?
– У всех стараюсь понемногу брать. Более конкретно? Саня Хохлачев.
– Как вам КХЛ после чемпионата Казахстана?
– Там тоже хорошая лига, хотя скорости здесь немного выше. Но прогрессировать молодым игрокам можно и там. А вернулся в Россию, потому что отработал контракт в «Сарыарке» и получил предложение от «Химика», – сказал нападающий.
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