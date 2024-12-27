Тертышного обменяли в «Торпедо». «Трактор» получил Почивалова и права на Дорофеева

Никиту Тертышного обменяли в «Торпедо».

В «Трактор» отправился форвард Денис Почивалов. Челябинцы также получили права на Павла Дорофеева.

В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ 26-летний форвард набрал 12 (6+6) очков в 37 матчах за «Трактор » при полезности «плюс 3».

Всего в лиге Тертышный провел 213 матчей, в которых заработал 96 (45+51) баллов за результативность.