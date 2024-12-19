Хоккеисты «КСШОР-Арктика» помогали пострадавшим в столкновении поездов в Мурманской области: «Не считаем себя героями. Делали то, что должны были»

Юные хоккеисты из Мурманска помогли помогали раненым после столкновения поездов.

18 декабря двухэтажный пассажирский поезд № 11 Мурманск – Санкт-Петербург сошел с рельсов в районе Ковды в Кандалакшском районе Заполярья. Произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом. По последним данным, пострадал 31 человек, двое погибли.

Во время столкновения в поезде была молодежная команда «КСШОР-Арктика», хоккеисты направлялись на соревнования в Вологодскую область через Санкт-Петербург.

«Мы решили выйти, чтобы оценить ситуацию. Мы прошли примерно три вагона и увидели, как люди пытаются вытащить мужчину. Мы помогли им и отнесли его в безопасное место», – рассказал хоккеист Максим Бондарчук «Известиям».

Спортсмены также помогли нескольким людям добраться до вокзала, где им оказали первую помощь.

«Мы все это видели, там тяжелые травмы были. Мы не считаем себя героями, не хвастаемся. Просто делали то, что должны были сделать», – добавил еще один хоккеист.

«18.12.2024 в Кандалакшском районе на подъезде к станции Княжая произошло столкновение товарного и пассажирского поездов.

Хоккейная команда «КСШОР-Арктика» ехала в поезде №11 по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург на соревнования. От тяжелых последствий этого происшествия ребят спасло то, что они находились в самом последнем вагоне. Все живы-здоровы!

В настоящее время команда находится в пункте временного размещения в п. Зеленоборский.

Ребята, огромное спасибо за ваше доброе сердце! Вы, не задумываясь, пришли на помощь людям, попавшим в беду! Помогали спасателям эвакуировать людей из искареженных вагонов!

Низкий поклон родителям за то, что воспитали настоящих людей!» – сказано в сообщении КСШОР.