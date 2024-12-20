Экс-хоккеист Яценко избил полицейского, нанеся ему около пяти ударов по лицу. Спортсмена задержали, решается вопрос об уголовном деле (Shot)

Бывший хоккеист Алексей Яценко избил полицейского.

Инцидент произошел в ночь на 19 декабря в Амурске Хабаровского края, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Shot.

28-летний Яценко выпивал в компании знакомой, которая позже заявила в полицию, что спортсмен ее избил.

Отмечается, что Яценко применил силу в отношении прибывшего на вызов полицейского, нанеся ему около пяти ударов по лицу.

Спортсмена задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ВХЛ бывший защитник выступал за новокузнецкий «Металлург » и «Рязань ». В 43 матчах набрал 6 (1+5) очков. Алексей также выступал в системе «Авангарда».