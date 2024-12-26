Агент Кузнецова о травме: «Понятно только одно – это сотрясение. Он на обследовании, понимания по срокам восстановления нет»
Шуми Бабаев поделился информацией о травме Евгения Кузнецова.
32‑летний форвард СКА получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.
Сообщалось, что игрок может пропустить более двух месяцев.
«Кузнецов находится на обследовании. Пока понятно только одно – сотрясение. По срокам восстановления, на данный момент, понимания нет», – сказал агент нападающего СКА Шуми Бабаев.
Ротенберг о Кузнецове: «Звезда КХЛ, не только СКА, долго не будет играть. Не говорю, что Провольнев умышленно бил в голову, не хочу искать козлов отпущения. Работу судей не буду комментировать»
«Удар в голову – сотрясение, был без сознания». Кузнецов травмировался в дерби
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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