Шуми Бабаев поделился информацией о травме Евгения Кузнецова.

32‑летний форвард СКА получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.

Сообщалось , что игрок может пропустить более двух месяцев.

«Кузнецов находится на обследовании. Пока понятно только одно – сотрясение. По срокам восстановления, на данный момент, понимания нет», – сказал агент нападающего СКА Шуми Бабаев.

Ротенберг о Кузнецове: «Звезда КХЛ, не только СКА, долго не будет играть. Не говорю, что Провольнев умышленно бил в голову, не хочу искать козлов отпущения. Работу судей не буду комментировать»

«Удар в голову – сотрясение, был без сознания». Кузнецов травмировался в дерби