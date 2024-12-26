Михайлов о травме Кузнецова в игре с ЦСКА: «Трагедия для СКА. Даже не обратил внимание, когда это произошло – он был незаметен в первом периоде»

Борис Михайлов пожелал Евгению Кузнецову скорейшего выздоровления.

32‑летний форвард СКА получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.

«Честно говоря, даже не обратил внимание, когда Кузнецов получил травму. В первом периоде он настолько был незаметен, что я даже спросил у своего президента, а играет ли он сегодня.

Если бы там было более серьезное нарушение, то, наверное, судья вынес бы суровое наказание. В любом случае сожалею, что Кузнецов травмировался, и желаю ему скорейшего выздоровления.

Это мастер высокого класса, его потеря для команды – это трагедия. Надеюсь, что он вернется как можно быстрее», – сказал двукратный олимпийский чемпион и почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.

«Удар в голову – сотрясение, был без сознания». Кузнецов травмировался в дерби