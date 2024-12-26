Гаврилов о лучшем вратаре года: «Бобровский, он выиграл Кубок Стэнли. Когда он перешел во «Флориду», она сыпалась. Все удивлялись, зачем ему этот клуб?»
Андрей Гаврилов назвал Сергея Бобровского лучшим вратарем года.
«Если брать этот год, то Бобровский – лучший вратарь. Он выиграл долгожданный трофей. Это логичный выбор. Боб дотерпел. Можно вспомнить первые годы, когда он перешел во «Флориду», когда она сыпалась.
Все удивлялись, зачем ему этот клуб? Но набрался такой состав, который может пойти за Кубком Стэнли», – сказал бывший голкипер клубов КХЛ Андрей Гаврилов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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