Игорь Кравчук: «Рейнджерс» выправят сезон, пауза поможет команде. Обмен звезд крайне маловероятен – платежные ведомости везде заполнены»
Команда проиграла 5 из 6 последних матчей и опустилась на 12-е место в Восточной конференции.
– С игроками клуба встретился генеральный менеджер Крис Друри. По меркам НХЛ – это ЧП?
– В моей карьере такая встреча была один раз – лет тридцать назад в «Эдмонтоне», когда мы заваливали старт, и к нам пришел знаменитый генменеджер Глен Сатер. Был жесткий разговор, и он помог.
Кстати, насколько знаю, Сатер имеет отношение и к нынешнему «Рейнджерс». Так что, может, Друри просто пошел по его пути.
– Сейчас возможны обмены звезд «Рейнджерс»?
– В эпоху потолка зарплат обмены звезд, да еще на пике сезона – крайне маловероятны. Везде платежные ведомости заполнены под потолок, везде есть свои стратегии развития, найти вариант обмена большого игрока крайне сложно.
Я думаю, «Рейнджерс» все-таки выправят свой сезон. Рождественская пауза команде только поможет, – сказал бывший игрок клубов НХЛ Игорь Кравчук.
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