Козырев о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Задача «Северстали» была нивелировать контратаки, мы справились. Хотели порадовать болельщиков, это тоже удалось»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Нефтехимиком».

Клуб из Череповца одержал победу со счетом 4:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мы сегодня играли с соперником, который хорошо действует в обороне. Обученный, играет на контратаках. Наша задача была нивелировать эти контратаки по возможности. Мы с этим справились, собственно говоря.

Это была последняя игра в уходящем году. Мы хотели порадовать наших болельщиков победой. Нам это тоже удалось. Поздравляем всех с наступающим новым годом. Ждем всех в «Ледовом » в новом году. Нам необходима ваша поддержка», – сказал главный тренер «Северстали ».