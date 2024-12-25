Козырев о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Задача «Северстали» была нивелировать контратаки, мы справились. Хотели порадовать болельщиков, это тоже удалось»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Нефтехимиком».
Клуб из Череповца одержал победу со счетом 4:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Мы сегодня играли с соперником, который хорошо действует в обороне. Обученный, играет на контратаках. Наша задача была нивелировать эти контратаки по возможности. Мы с этим справились, собственно говоря.
Это была последняя игра в уходящем году. Мы хотели порадовать наших болельщиков победой. Нам это тоже удалось. Поздравляем всех с наступающим новым годом. Ждем всех в «Ледовом» в новом году. Нам необходима ваша поддержка», – сказал главный тренер «Северстали».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Северстали»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем