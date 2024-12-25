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  • Козырев о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Задача «Северстали» была нивелировать контратаки, мы справились. Хотели порадовать болельщиков, это тоже удалось»
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Козырев о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Задача «Северстали» была нивелировать контратаки, мы справились. Хотели порадовать болельщиков, это тоже удалось»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Нефтехимиком».

Клуб из Череповца одержал победу со счетом 4:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Мы сегодня играли с соперником, который хорошо действует в обороне. Обученный, играет на контратаках. Наша задача была нивелировать эти контратаки по возможности. Мы с этим справились, собственно говоря.

Это была последняя игра в уходящем году. Мы хотели порадовать наших болельщиков победой. Нам это тоже удалось. Поздравляем всех с наступающим новым годом. Ждем всех в «Ледовом» в новом году. Нам необходима ваша поддержка», – сказал главный тренер «Северстали».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Северстали»
болельщики
Ледовый дворец (Череповец)
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoАндрей Козырев
logoСеверсталь
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