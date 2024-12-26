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Узбекистан хочет натурализовать 7-8 россиян из «Хумо» для участия в 4-м дивизионе ЧМ-2025. Турнир пройдет в апреле 2025-го

Узбекистан хочет натурализовать 7-8 россиян для участия в ЧМ-2025.

Ранее стало известно, что сборная впервые сыграет на чемпионате мира в четвертом дивизионе. Турнир пройдет с 13 по 19 апреля 2025 года в Армении.

«Наш клуб «Хумо» – это костяк сборной Узбекистана. Мы запустили процесс натурализации порядка 7-8 российских игроков и в дальнейшем планируем продолжать этот процесс. Это нужно для того, чтобы в 2025 году они сумели выступить за нашу сборную.

По всей видимости, мы отправимся на чемпионат мира прямо с сезона, костяк команды составят ребята из «Хумо», а часть ребят мы подтянем из молодежи, которая у нас есть», – вице-президент федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров.

«Хумо» выступает в чемпионате Казахстана и занимает второе место из 11 команд, набрав 39 очков за 28 матчей.

КХЛ провела матч в Ташкенте – и с ним куча проблем: лед, освещение, 10 минут без трансляции

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Хумо»
logoКХЛ
натурализация
logoХумо
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