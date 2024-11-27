Экс-тренер «Торпедо» и «Трактора» Скудра возглавил «Липтовски-Микулаш» из Словакии
Петерис Скудра стал главным тренером «Липтовски-Микулаш» из Словакии.
Последним местом работы 51-летнего латвийского специалиста была карагандинская «Сарыарка», где он провел 2 сезона.
Ранее Скудра 5 сезонов тренировал «Торпедо», на протяжении сезона возглавлял «Трактор», а также работал в рижском «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Липтовски-Микулаш»
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