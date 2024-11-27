Экс-тренер «Торпедо» и «Трактора» Скудра возглавил «Липтовски-Микулаш» из Словакии

Петерис Скудра стал главным тренером «Липтовски-Микулаш» из Словакии.

Последним местом работы 51-летнего латвийского специалиста была карагандинская «Сарыарка », где он провел 2 сезона.

Ранее Скудра 5 сезонов тренировал «Торпедо », на протяжении сезона возглавлял «Трактор », а также работал в рижском «Динамо».