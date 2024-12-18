Яна Рудковская: «Как Трамп выиграл выборы, началось меняться отношение к нам во многих странах, стали поступать запросы, предложения»
– Недавно появились изображения силуэта Саши (Трусовой) на банках пива-спонсора чемпионата мира. Получается, наши спортсмены так или иначе будут там представлены?
– По моей информации, на возвращение достаточно большие шансы. Как и Евгений (Плющенко), я тоже общаюсь с очень многими людьми сейчас. Скажу так – потепление на самом деле сильное во всех отношениях. Как Трамп выиграл [выборы], началось меняться отношение к нам во многих странах, стали поступать запросы, предложения. Все активизировались. Можно сказать, Трамп помог, ха-ха. Но на сколько – будет понятно в январе.
Уже на следующий день начали звонить – я вам серьезно говорю. Я на связи с очень многими промоутерами, с которыми, честно говоря, не общались с момента начала СВО.
– Они сами стали звонить и писать?
– Они, конечно, точно не мы. Увидели, что к нам сейчас приехал Хавьер (Фернандес), активизировались. Увидели, как все красиво, масштабно и качественно. Они и не переставали за нами следить. Держат руку на пульсе. Говорят: «Ребят, ну правда, таких шоу, как у вас, нет в ни Европе, ни в мире», – сказала Рудковская.
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